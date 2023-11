Fanów "M jak miłość" czekają ogromne emocje. Jak informuje portal superseriale.se.pl były partner Katii zagrozi, że zabije Pawła Zduńskiego! Jak do tego dojdzie? W 1378 odcinku serialu Katia dowie się, że do Polski przyjedzie jej ojciec. Przerażona dziewczyna poprosi Pawła, żeby pomógł jej udowodnić przed tatą, że łączy ich prawdziwa miłość.

Powinniśmy mieć dużo wspólnych zdjęć. I to z różnych miejsc i sytuacji. Przepraszam za to, że cię w to wplątałam- powie Katia.