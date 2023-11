1 z 4

Tuż przed wakacjami na widzów "M jak miłość" czekały prawdziwe dramaty. Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) wpadł w niemałe tarapaty. Wszystko przez pracownicę jego kancelarii! Karolina Kubiak (Iga Górecka) zastawiła na niego pułapkę! Dziewczyna działała w zmowie z przeciwniczką Andrzeja, Jolą Kaczmarek (Monika Krzywkowska). Karolina oskarżyła Budzyńskiego o molestowanie oraz próbę gwałtu!

Tuż przed wakacjami po Budzyńskiego przyszła policja i zabrała go do aresztu. Jak potoczą się jego losy? Czy uda mu się oczyścić z zarzutów! Anna Mucha zdradziła co nieco wrzucając na swój Instagram ciekawe zdjęcia. Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie, co wydarzy się w "M jak miłość" po wakacjach!

