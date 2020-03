"M jak miłość": Dramat Olka w więzieniu. Czy dzięki Budzyńskiemu wyjdzie na wolność? 

Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Czy Olek (Maurycy Popiel) poradzi sobie w trudnych chwilach? A może młody lekarz przyzna, że doprowadził do śmierci Artura (Tomasz Ciachorowski)?

Już w najbliższy poniedziałek i wtorek (30 i 31 marca) Telewizyjna Dwójka wyemituje nowe odcinki "M jak miłość", w których nie zabraknie wielkich emocji związanych z wątkiem Olka Chodakowskiego. Lekarz trafi do aresztu, ale Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) będzie próbował oczyścić go z zarzutów. Czy to się uda? Zobaczcie opis i zdjęcia z nowych odcinków "M jak miłość"!

Olek w "M jak miłość" stanie przed sądem

Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Aneta tuż po aresztowaniu załatwi sobie widzenie z Olkiem, żeby wspierać go w trudnych chwilach.

Działamy tak, żeby cię jak najszybciej z tego wyciągnąć! Ale musisz nam pomóc… Nie poddawaj się, słyszysz? Musisz wytrzymać!

Tego samego dnia Olewicz (Tomasz Dedek) obieca Kryńskiej, że pojedzie do prokuratury i spróbuje Chodakowskiemu pomóc.

Ja to wszystko odkręcę! Wszystkiego się wyprę! Na pewno uda mi się coś wymyślić, w co uwierzą, przekonam ich…

Tymczasem Budzyński (Krystian Wieczorek) będzie wspierał Olka podczas przesłuchań...

Na razie jesteś zatrzymany na 48 godzin i teraz musimy zrobić wszystko, żebyś nie trafił do aresztu!

Widząc apatię chłopaka prawnik szybko zrozumie, że jego klient jest o krok od załamania. I w końcu zmieni ton, by Chodakowskiego otrzeźwić.

- Chcę, żeby to się już skończyło…

- I żebyś ty skończył w więzieniu? Z wyrokiem na 25 lat?!

- Olek, czego ty właściwie chcesz? Spowiedzi, oczyszczenia? To idź z tym do księdza, a nie do adwokata! Nie możesz sobie pozwolić na komfort mówienia całej prawdy. Chyba, że chcesz złamać serce swojej dziewczynie, matce... całej rodzinie! Jestem twoim obrońcą, nie mogę dopuścić do samobójczej misji – zwłaszcza, że znam kontekst całej sprawy! Przypomnij sobie, kim był Artur… Na Boga! (…) Moim zdaniem - i wierzę w to bezgranicznie - ktoś taki jak ty nie zasługuje na więzienie...

Niestety, gdy Budzyński zacznie mobilizować Olka do walki, Kamil (Marcin Bosak) wskaże policji miejsce, w którym Chodakowski ukrył ciało Artura. Prokurator oficjalnie oskarży Olka i młody lekarz stanie przed sądem, ponieważ śledczy znajdą dowody biologiczne, w tym fragmenty ubrania, krew i DNA Artura Skalskiego, wskazujące na to, że ciało Artura spoczywało w miejscu wskazanym przez Kamila.

Co jeszcze wydarzy się w "M jak miłość"? Tego dowiecie się z nowych odcinków serialu!

Jaką linię obrony wybierze Budzyński? I czy Chodakowski odzyska w końcu wolność?

Olewicz obieca, że pomoże lekarzowi

Olka będzie bronić Andrzej Budzyński

Przez Kamila Olek trafi do więzienia?