Ostatnie odcinki "M jak miłość" przed wakacjami rozgrzały emocje widzów do czerwoności! Fani szczególnie mocno przeżywali wątek Izy, która została porwana przez despotycznego Artura. Wygląda na to, że dziewczyna nie może liczyć na happy end. Po wakacjach przyjdzie jej się zmierzyć z jednym z najtrudniejszych testów w jej życiu... Co jeszcze wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Zobaczcie nasze wideo, aby przekonać się, co nas czeka już jesienią!

Ten wątek wzbudza najwięcej emocji!