1 z 4

W życiu Bartka i Uli nadal nie może zapanować spokój i sielanka. Najbliższe odcinka serialu „M jak miłość” będą dla pary dramatyczne! Do chłopka odezwą się znajomi z czasów, kiedy był przestępcą i usiłują zmusić go, by im pomógł w napadzie. Lisiecki zamiast odmówić, ściągnie na siebie problemy. Dramatyczna sytuacja rozegra się w 1409. odcinku serialu, który zostanie wyemitowany po świętach, o stałej porze 20.55 w TVP 2.

Zobacz, co stanie się z Bartkiem podczas napadu...

Zobacz: "M jak miłość": Powrót Anki czyli Weroniki Rosati! Zobacz, co wydarzy się w dwóch ostatnich odcinkach serialu w 2018 roku! Mamy ZDJĘCIA i OPIS!