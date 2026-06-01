Andziaks gwiazdą nowego programu. Fani zachwyceni: "To będzie totalny hit"
Andziaks, czyli Angelika Trochonowicz, już od lat należy do grona najpopularniejszych influencerek i youtuberek w Polsce. Andziaks chętnie pokazuje w sieci kadry ze swojego życia, a teraz okazuje się, że wzięła udział w nowym programie na Prime Video. Oficjalny komunikat trafił już do sieci.
Prime Video szykuje nowy serial dokumentalny „Girls of Warsaw”, który ma wpuścić widzów za kulisy życia czterech czołowych polskich influencerek. Format będzie liczył sześć odcinków i trafi na platformę jeszcze w tym roku. Wiadomo już, że w produkcji pojawią się Jessica Mercedes oraz Klaudia Sadownik. Teraz ujawniono nazwiska kolejnych uczestniczek, a wśród nich znalazła się Andziaks.
Prime Video zapowiada "Girls od Warsaw" z udziałem influencerek
„Girls of Warsaw” ma opowiadać o codzienności kobiet, które funkcjonują pod stałą obserwacją milionów odbiorców. Założenie jest jasne: kamera ma pokazać nie tylko to, co zwykle trafia do sieci w starannie dobranych kadrach, ale też momenty mniej wygodne i mniej oczywiste. W zapowiedziach podkreślono, że widzowie zobaczą zarówno spektakularne sukcesy, jak i chwile zwątpienia, zmęczenia czy samotności - czyli emocje, które rzadko przebijają się przez perfekcyjnie ustawione relacje i posty.
To także historia o samym zawodzie influencerki - profesji głośnej, a jednocześnie wciąż budzącej skrajne opinie. Twórcy chcą przyjrzeć się temu z bliska: jak wygląda praca „na widoku”, ile kosztuje utrzymanie tempa i jak działa presja ciągłego bycia dostępną, kreatywną i w formie.
Andziaks w nowym programie na Prime Video
Kilka dni temu potwierdzono udział Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik. Teraz produkcja poinformowała, że w "Girls of Warsaw" zobaczymy również Angelikę Trochonowicz, znaną w sieci jako Andziaks. To postać kojarzona z bardzo otwartą komunikacją w mediach społecznościowych: od lat pokazuje nie tylko zawodowe aktywności, ale też prywatne życie rodzinne. Kilka miesięcy temu influencerka i jej mąż po raz drugi zostali rodzicami, a kilka dni po porodzie Andziaks pokazała nagranie z porodówki.Oprócz Andziaks w nowym programie pojawi się również Ola Nowak, influencerka i przyjaciółka Andziaks.
Pod oficjalną informacją o udziale Andziaks i Oli Nowak w "Girls od Warsaw" momentalnie pojawiły się komentarze.
To będzie totalny hit!
Tego się nie spodziewałam!!!!
