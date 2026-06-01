Prime Video szykuje nowy serial dokumentalny „Girls of Warsaw”, który ma wpuścić widzów za kulisy życia czterech czołowych polskich influencerek. Format będzie liczył sześć odcinków i trafi na platformę jeszcze w tym roku. Wiadomo już, że w produkcji pojawią się Jessica Mercedes oraz Klaudia Sadownik. Teraz ujawniono nazwiska kolejnych uczestniczek, a wśród nich znalazła się Andziaks.

Prime Video zapowiada "Girls od Warsaw" z udziałem influencerek

„Girls of Warsaw” ma opowiadać o codzienności kobiet, które funkcjonują pod stałą obserwacją milionów odbiorców. Założenie jest jasne: kamera ma pokazać nie tylko to, co zwykle trafia do sieci w starannie dobranych kadrach, ale też momenty mniej wygodne i mniej oczywiste. W zapowiedziach podkreślono, że widzowie zobaczą zarówno spektakularne sukcesy, jak i chwile zwątpienia, zmęczenia czy samotności - czyli emocje, które rzadko przebijają się przez perfekcyjnie ustawione relacje i posty.

To także historia o samym zawodzie influencerki - profesji głośnej, a jednocześnie wciąż budzącej skrajne opinie. Twórcy chcą przyjrzeć się temu z bliska: jak wygląda praca „na widoku”, ile kosztuje utrzymanie tempa i jak działa presja ciągłego bycia dostępną, kreatywną i w formie.

Andziaks w nowym programie na Prime Video

Kilka dni temu potwierdzono udział Jessiki Mercedes i Klaudii Sadownik. Teraz produkcja poinformowała, że w "Girls of Warsaw" zobaczymy również Angelikę Trochonowicz, znaną w sieci jako Andziaks. To postać kojarzona z bardzo otwartą komunikacją w mediach społecznościowych: od lat pokazuje nie tylko zawodowe aktywności, ale też prywatne życie rodzinne. Kilka miesięcy temu influencerka i jej mąż po raz drugi zostali rodzicami, a kilka dni po porodzie Andziaks pokazała nagranie z porodówki.Oprócz Andziaks w nowym programie pojawi się również Ola Nowak, influencerka i przyjaciółka Andziaks.

Pod oficjalną informacją o udziale Andziaks i Oli Nowak w "Girls od Warsaw" momentalnie pojawiły się komentarze.

To będzie totalny hit!

Tego się nie spodziewałam!!!! komentują zachwyceni fani.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia