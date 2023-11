1 z 4

Iza (Adriana Kalska) będzie walczyć z Anią (Maria Pawłowska) o Marcina (Mikołaj Roznerski)? Już wkrótce dojdzie do zaskakującego spotkania byłej i obecnej partnerki Chodakowskiego! Większość fanów "M jak miłość" marzy o tym, żeby Marcin i Iza stworzyli szczęśliwą rodzinę- niestety, jak już wiemy, nie będzie to takie proste. Marcin spotyka się z piękną dziennikarką Anią i wszystko wskazuje na to, że Iza już wkrótce będzie miała romans z przyjacielem Chodakowskiego, Jakubem Karskim (Krzysztof Kwiatkowski)...

Czy to oznacza, że Iza nie będzie walczyć o Marcina? Już wkrótce Skalska spotka się z Anią! Co jej powie? Zobaczcie, co wydarzy się w 1394. odcinku "M jak miłość"!

