Luke Perry zmarł w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół. Dylan z serialu "Beverly Hills, 90210" odszedł w szpitalu St. Joseph's Hospital in Burbank w Los Angeles. Mało brakowało, a z aktorem nie pożegnałaby się jego córka, Sophie. Zobaczcie jej wzruszający wpis na Instagramie!

Reklama

Córka żegna Luke'a Perry'ego

Luke Perry trafił do szpitala w zeszłym tygodniu. Jego stan z dnia na dzień pogarszał się. Ostatecznie, w wyniku rozległego udaru mózgu, gwiazdor zmarł. Na miejscu obecni byli m.in. była żona Minnie Sharp, narzeczona Wendy Madison Bauer oraz dzieci - Jack i Sophie, która musiała opuścić obóz w Malawi, aby przylecieć do chorego ojca:

Wiele się wydarzyło w zeszłym tygodniu. Wszystko dzieje się tak szybko. Wróciłam z Malawi w samą porę, by być tu z moją rodziną. W ciągu ostatnich 24 godzin otrzymałam niezliczoną ilość miłości i wsparcia. Nie mogę indywidualnie każdemu odpowiedzieć na setki pięknych i szczerych wiadomości, ale widzę je i doceniam wszystkich za dobre słowa, które ślecie mnie i mojej rodzinie. Nie jestem do końca pewna, co powiedzieć, co zrobić w tej sytuacji. To jest coś, czego nigdy na ten temat nie otrzymałam żadnej lekcji. Nie wiem jak mam sobie z tym poradzić, zwłaszcza gdy wszystko dzieje się w oczach opinii publicznej. Tak więc proszę o spokój i wiedzcie, że jestem wdzięczna za całą waszą miłość. Po prostu chcę być wdzięczna po cichu - napisała.

Luke pieszczotliwie nazywał ją "cytrynką", stąd nazwa jej profilu na Instagramie - "Lemon Perry". Miał świetny kontakt z dziećmi, o czym opowiadała serialowa Brenda Walsh, czyli Shannen Doherty:

Luke kochał swoją rodzinę. Chwalił swoje dzieci i był z nich dumny. Często pokazywał mi filmiki wideo. Były jego sercem i największym osiągnięciem - mówiła aktorka w "People".

Aktor miał 52 lata. Największą sławę przyniósł mu serial "Beverly Hills, 90210". Stał się idolem milionów nastolatek na całym świecie, co utorowało mu drogę do kolejnych, znanych produkcji. Ostatnio mogliśmy go oglądać w kultowej produkcji "Riverdale".

Luke Perry w "Riverdale"

Mat. prasowe

Reklama

Zobacz także: Serial "Ty" o zakochanym stalkerze jednym z największych hitów "Netflixa"! Co wydarzy się w 2. sezonie? Wiemy