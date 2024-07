Łukasz Fabiański podziękował swoim fanom na wsparcie. Bramkarz reprezentacji Polski zamieścił na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z flagą polski i wzruszający wpis w którym dziękuje kibicom za doping i przyznaje, że m.in. dzięki nim udział Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej były jednym z najlepszych okresów w reprezentacji biało-czerwonych.

Dziękuję wszystkim za wsparcie! Również dzięki Wam był to jeden z najwspanialszych okresów reprezentacji! Dzięki temu będziemy jeszcze silniejsi! POLSKA! - napisał nasz bramkarz.

Pod wpisem Łukasza Fabiańskiego pojawiła się lawina komentarzy w których fani dziękowali mu za ogromne emocje podczas EURO 2016.

Dzięki Wam Polski naród gdziekolwiek by nie był rozsiany po świecie zjednoczył się razem i Wam kibicował...ta jedność była tak magiczna,że obudziła we mnie ducha determinacji i dumy z bycia Polką-to ja Wam bardzo dziękuję.

Dzięki Tobie p. Łukaszu i drużynie po raz pierwszy ogladalam mecz z takim zaangazowaniem.. Powiem krotko. Takich chlopakow jak Wy nie ma na całym świecie. Jesteśmy z Was dumni.

To dopiero początek najlepszego okresu.Cała drużyna pięknie grała , ale to jak Pan bronił to było coś pięknego i niesamowitego. Wielkie dzięki za walkę i emocje których nam dostarczyliście.