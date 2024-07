Na zdjęciu - bliźniaczki Lily i Lila - córki Chestera.

Chester Bennington wracał do swojej walki z uzależnieniami. W 2014 roku mówił:

Żyłem alkoholem. To było zazwyczaj piwo, Jack z Colą, lub po prostu Jack z lodem. Wtedy doszedłem do punktu, w którym moja obecna żona po siedmiu miesiącach bycia razem stwierdziła: „Nie wiem czy w ciągu całego czasu odkąd się znamy, był taki dzień, w którym nie piłeś.” Pomyślałem sobie: „O co ci chodzi? To szaleństwo.”, popijając whisky z colą. Do tego właśnie zaprowadziło mnie moje życie.