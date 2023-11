Już jest! Do sieci trafiła piosenka Liama Payne i Rity Ory "For You", która będzie promować film "Nowe oblicze Greya". Premiera trzeciej części filmu, który powstał na podstawie słynnego erotyka E.L. James "Fifty Shades Freed", odbędzie się już w lutym, przed Walentynkami. Czy piosenka Liama i Rity okaże się tak wielkim hitem, jak "I Don't Wanna Live Forever" z 2.części filmu czy "Love Me Like You Do" z 3.części filmu? Okaże się już za kilka tygodni!

Liam Payne i Rita Ora piosenka "For You" do filmu "Nowe oblicze Greya"

To nie przypadek, że piosenkę do filmu nagrała akurat Rita Ora, bowiem gwiazda w trzech częściach filmu gra siostrę głównego bohatera, Christiana Greya ( w tej roli Jamie Dornan). Kto jeszcze pojawi się w trzeciej części filmu? Dakota Johnson jako Anastasia Steele, Kim Basinger jako Elena Lincoln czy Eric Johnson jako Jack Hyde. O czym będzie trzecia i ostatnia część filmu, który jest ekranizacją słynnych książek? W "Nowym obliczu Greya" dojdzie do wielu przełomowych momentów w życiu Christiana Greya i Any Steele. Jakich? Para weźmie ślub, pojedzie w podróż poślubną po Europie, a później okaże się, że dziewczyna jest w ciąży! Ponoć Christian nie przyjdzie tego zbyt dobrze i będzie wściekły. Do tego żądny zemsty były szef Any będzie starał się skomplikować im życie. Dojdzie do porwania Any i strzelaniny! Zatem zapowiada się pełen emocji film! Wybierzecie się do kina?

Piosenka "For You" do filmu "Nowe oblicze Greya"

Już w lutym premiera "Nowego oblicza Greya"

Zobaczymy ślub Christiana i Any

