Zdjęcia polskiej reprezentacji z lotniska Chopina w Warszawie. Robert Lewandowski, Kuba Błaszczykowski, Łukasz Fabiański, Michał Pazdan i inni piłkarze polskiej reprezentacji w piątek po południu wylądowali na lotnisku Chopina w Warszawie! Sportowcy zostali bardzo ciepło przyjęci przez tłum fanów, którzy skandowali ich nazwiska i śpiewali pochwalne piosenki. Piłkarze byli bardzo szczęśliwi z takiego powitania, ale nie ukrywali jeszcze smutku po przegranej z Portugalią. My jednak jesteśmy z nich bardzo dumni i dziękujemy za każdy świetnie zagrany mecz. Robert Lewandowski po wejściu do autokaru szybko skomentował to, co działo się na lotnisku i nie krył tego, że liczba fanów zrobiła na nim wrażenie. Kibicie jednak byli nieco zawiedzeni, ponieważ sportowcy szybko udali się do hotelu i rozdali zaledwie kilka autografów.

