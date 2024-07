Leon Myszkowski coraz lepiej radzi sobie na polskiej scenie muzycznej! Wraz z przyjacielem tworzą duet Mike&Laurent, a na swoim koncie mają już występy m.in. na Festiwalu w Opolu, a także singiel z Justyną Steczkowską - "Now". Specjalnie dla Party.pl Leon zdradza, jak wyglądała współpraca z jego mamą i czy była ona łatwa. Zobaczcie.

Leon Myszkowski o relacji z mamą, Justyną Steczkowską

Od kilku lat Leon Myszkowski robi karierę jako DJ. Niedawno namówił do współpracy swoją mamę, Justynę Steczkowską i w ten sposób nagrali razem taneczny kawałek! Co ciekawe, kolejny singiel diwy był również mocno klubowy, czy to oznacza, że Leon miał wpływ na twórczość artystki? W rozmowie z Party.pl Myszkowski zdradza, jak pracowało mu się z mamą! Było ciężko?

Mama w pracy nie jest mamą! Bywa ostra... - mówi nam Leon.

Zobaczcie całą rozmowę z Myszkowskim!

A o to ich singiel!