Ślub Meghan i Harry'ego to bez wątpienia najhuczniejsza ceremonia tego roku. Cały świat żył ostatnimi wydarzeniami w brytyjskiej rodzinie królewskiej, a do pary nowożeńców spływały tysiące kwiatów! Piękne bukiety były ozdobą ślubu i wesela, ale... co potem? To odwieczny problem nowożeńców.

Reklama

Zobacz: Tego zdjęcia ze ślubu Harry'ego i Meghan jeszcze nie widzieliście! Autorem jest polski fotograf!

Książęca para wpadła na świetny pomysł! Wszystkie bukiety trafiły do podopiecznych hospicjum Świętego Józefa w Londynie.

Dzisiaj otrzymaliśmy bardzo specjalną przesyłkę. Piękne bukiety kwiatów przygotowane na #royalwedding, które daliśmy naszym pacjentom. Wielkie podziękowania dla Harry’ego i Meghan oraz florysty Philippa Craddock. Nasze hospicjum pachnie i wygląda wspaniale. Taki piękny gest! - napisali właściciele ośrodka i umieścili zdjęcie zadowolonej pacjentki.

Kwiaty ze ślubu Meghan i Harry'ego dostały drugie życie

fot. Facebook

Reklama

Książęca para podzieliła się swoim szczęściem z pacjentami hospicjum