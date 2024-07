Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami", który przybliżył nas do finału. W programie pozostały już tylko trzy pary, wśród których znajduje się zwycięska para. Kto dostanie Kryształową Kulę? Na pewno nie będą to Ewa Kasprzyk i Jan Kliment, których pasadoble nie przypadło do gustu telewidzom i ostatecznie pożegnali się z programem.

Najwyżej ocenioną parą byli Tatiana Okupnik i Krzysztof Hulboj. Czy to oni będą najlepsi w trzeciej edycji "Tańca z gwiazdami"? W półfinale za tydzień zmierzą się z Krzysztofem Wieszczekiem i Agnieszką Kaczorowską oraz Julią Pogrebińską i Rafałem Maserakiem.