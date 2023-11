Meghan Markle jest znana z tego, że popełnia wpadkę za wpadką. Niektóre jej zachowania to celowe ignorowanie królewskich zasad, inne wynikają z braku znajomości reguł panujących od wieków w rodzinie królewskiej. Od czasu podróży do Afryki, która oficjalnie zakończyła urlop macierzyński księżnej Sussex, nie popełniła żadnej rażącej wpadki. Aż do teraz! Zobaczcie, jak Meghan Markle zachowała się na oficjalnej gali... To nie było królewskie zachowanie!

Kolejna wpadka księżnej Meghan!

Meghan Markle wzięła udział w gali "One Young World Summit". Księżna pojawiła się tam sama i znów zaliczyła wpadkę. W ostatnim czasie było ich zdecydowanie mniej, jak widać interwencje królowej Elżbiety pomogły i wyznaczenie dla księżnej mentorki, która będzie analizowała jej zachowanie i uchroni ją przed rażącymi wpadkami, dało pożądane rezultaty. Przynajmniej na jakiś czas!

Podczas ostatniego wyjścia księżna Sussex po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją, jednak kiedy chciała przywitać się z założycielka fundacji Kate Robertson doszło do sporego zamieszania, które nagrały kamery! Meghan została zaproszona na scenę i z gracją się tam pojawiła, rozkładając ręce do objęcia rozmówczyni, jednak Kate Robertson chciała zachować się zgodnie z etykietą i dygnęła przed księżną, obejmując... jej brzuch.

Spójrzcie na nagranie!

Księżna Meghan w ostatnim czasie jest bardzo wylewna i uczuciowa. W trakcie jednego z wywiadów rozkleiła się, mówiąc o medialnej nagonce na jej osobę, a teraz zamiast oficjalnego powitania, przytula swoich rozmówców. Te fakty z pewnością zwrócą uwagę królowej i Meghan może liczyć na kolejne upomnienie!

