Ciąża Meghan Markle wywołuje ogromne emocje na całym świecie. Wszyscy oczekują potomka Meghan i Harry'ego, wypatrują ciążowych krągłości i czekają na pierwsze informacje, dotyczące płci dziecka, a także imienia! Można się domyślać, że dla przyszłej mamy to mało komfortowa sytuacja, w końcu obecnie jedyne co jej potrzebne to spokój. Teraz głos na temat dziecka postanowiła zabrać księżna Kate , trzeba jednak przyznać, że zrobiła to delikatnie i taktownie...

Kate o dziecku Meghan

Nie od dziś się mówi o konflikcie między księżną Kate a Meghan Markle. Czyżby Kate postanowiła załagodzić sytuację? Czy to dlatego skomentowała ciążę Meghan w mediach? Nie wyjawiła za dużo, wyraziła jedynie swoją radość z faktu, że rodzina Windsorów niedługo się powiększy.

To wyjątkowy czas, gdy małe dzieci pojawiają się w rodzinie. A George, Charlotte i Louis będą mieli kuzyna - wyznała księżna Kate.

Jak myślicie jakiej płci będzie? Z wypowiedzi ciężko wywnioskować, bo w jęz. ang. słowo to nie określa samo w sobie płci. A więc kuzyn, a może kuzynka?

Meghan Markle urodzi syna, czy córkę?

Księżna Kate specjalnie zdradziła płeć dziecka Meghan?

