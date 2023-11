Reklama

Księżna Kate już od lat jest członkinią rodziny królewskiej i z pewnością dawno temu podbiła serce królowej Elżbiety II. Ostatnio jednak ma konkurencję w osobie Meghan Markle, żony księcia Harry'ego. Nie da się ukryć, że Meghan kradnie Kate całe show, gdy tylko obie pojawiają się gdzieś publicznie. Wszyscy zastanawiają się również, kogo woli królowa Elżbieta II - Meghan czy Kate. Już znamy odpowiedź na to pytanie!

Zobacz: Jak się czuje królowa Elżbieta II? Mamy jej nowe zdjęcia!

Królowa Elżbieta II ma swoją faworytkę?

Mogłoby się wydawać, że królowa Elżbieta II uwielbia Meghan. W sieci można znaleźć już wiele ich wspólnych zdjęć, na których wyglądają niemal jak przyjaciółki! A jednak nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że królowa Elżbieta II... nie faworyzuje żadnej żony swoich wnuków! "In Touch" donosi, że królowa nie chce wskazywać swojej ulubienicy, bo to powoduje tylko niezdrową atmosferę rywalizacji. Elżbieta II poświęca Kate i Meghan tyle samo czasu i uwagi. Co więcej, podarowała im luksusowe domy, a także stara się podróżować w ich towarzystwie.

A wy kogo wolicie - księżną Kate czy Meghan Markle?

Zobacz: Meghan jest zazdrosna o Kate! Konflikt zażegna królowa?

Przeczytaj też: Po wczorajszym wyjściu Meghan na galę w Londynie, wszyscy mówią o jej... zaokrąglonym brzuszku!

Królowa Elżbieta II i Meghan Markle wyglądają jak przyjaciółki!

East News

Królowa Elżbieta II nie faworyzuje żadnej z żon swoich wnuków

Reklama