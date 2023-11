W 1995 roku księżna Diana sama przyznała się do problemów emocjonalnych. Wyznała, że samookaleczała się, co było "wołaniem o pomoc". Mówiła także o nieudanym małżeństwie z Karolem, z którym w końcu rozwiodła się w 1996 roku.

- Kiedy jest się tak, jak ja, dzieckiem rozwodników, tym żarliwiej chce się osiągnąć szczęście we własnym małżeństwie, żeby nie powtórzyć błędu rodziców. Ale my zawsze byliśmy w tym związku we troje. I to zmieniło wszystko.