Księżna Diana była ikoną stylu i inspiracją dla kobiet na całym świecie. Piękna, delikatna, wrażliwa, w każdej chwili gotowa nieść pomoc innym. Nie bez powodu nazywano ją "królową ludzkich serc". Jednak to, co widzieliśmy w mediach, nie było do końca prawdziwym obrazem jej życia. Tak naprawdę księżna Diana musiała się zmagać z wieloma demonami. Jej małżeństwo w pewnym momencie stało się fikcją. W dodatku problemy z bulimią, depresja, a także konflikt z rodziną rujnowały jej szczęście. Jedynym pocieszeniem dla księżnej Diany byli dwaj synowie, których kochała ponad życie. Niestety, żona księcia Karola zginęła tragicznie 31 sierpnia 1997 roku w Paryżu. Jaka była naprawdę? Co doprowadziło do tej tragedii? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

