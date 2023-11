Książę Karol od zawsze miał słabość do pięknych kobiet i zdecydowanie nie należał do grona wiernych mężczyzn. Nie jest w końcu żadną tajemnicą, że regularnie zdradzał Dianę ze swoją przyjaciółką Camillą. Teraz z kolei wyszło na jaw, że jeszcze zanim poznał Dianę i był w związku z Camillą, to... ją zdradzał! Poznajcie szczegóły romansów księcia poniżej.

Książę Karol nie był wierny Camilli

Mogłoby się wydawać, że Camilla to wielka miłość księcia Karola. W końcu był z nią związany jeszcze zanim poznał księżną Dianę, a gdy został jej mężem, bo tak życzyła sobie jego matka królowa Elżbieta II, to i tak nie potrafił zakończyć swojej relacji z Camillą. Jednak o wielkim uczuciu nie może być mowy, bo Karol nie potrafił być wierny nawet Camilli! Jak się okazuje bowiem, książę miał w tamtych czasach wyjątkową słabość do pięknych blondynek. Jedną z kobiet, która wpadła mu w oko była Dale Tryon, znana jako Kanga Tryon. To właśnie ona była jego kochanką, gdy był związany ze swoją obecną żoną w latach 70.

Tryon była córką bogatego australijskiego biznesmena. Przyjechała do Wielkiej Brytanii w 1972 roku, żeby pracować w firmie PR-owej. Swój wolny czas spędzała w klubie Mayfair Annabel, gdzie poznała księcia Karola i natychmiast podbiła jego serce! Była dokładnie w jego typie - blondynka z pełnymi ustami i idealną figurą.

Książę Karol uwielbiał jej towarzystwo i uważał, że jest "jedyną kobietą, która go rozumie". Karol odwiedził nawet dom rodzinny swojej kochanki w Melbourne. Niestety, nie mógł jej poślubić, ponieważ królowa Elżbieta II uważała Kangę za nieodpowiednią kandydatkę na żonę przyszłego króla. Oczywiście to samo zdanie miała o Camilli. Co ciekawe, obie kobiety wyszły w końcu za mąż za innych mężczyzn i obie urodziły synów, których ojcem chrzestnym został książę Karol. Co więcej, obie nawet nadały swoim synom imię Karol!

Doskonale wiemy, jak potoczyły się losy Camilli, która w końcu została żoną Karola, wybaczając mu zdrady. Z kolei Kanga skończyła tragicznie - walczyła z rozszczepem kręgosłupa i rakiem macicy. Była uzależniona od środków przeciwbólowych, które powodowały omamy. Miała za sobą także próbę samobójczą - spadłą z wysokiego okna, łamiąc kręgosłup. Twierdziła, że została wypchnięta. To nie wszystko! Kanga wyjechała do Indii, gdy dowiedziała się, że jej mąż chce wziąć z nią rozwód. Tam zachorowała na posocznicę i zmarła w listopadzie 1997 roku. Warto zauważyć, że zaledwie 3 miesiące wcześniej zmarła księżna Diana w tragicznym wypadku.

Tak wyglądała kochanka księcia Karola Kanga Tryon

Kanga Tryon po próbie samobójczej

Obecnie książę Karol i Camilla tworzą zgrane małżeństwo, choć niedawno plotkowało się o rozwodzie

