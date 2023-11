2 z 4

Książę Karol: kulisy romansu z siostrą księżnej Diany

Książę Karol, zanim poznał księżną Dianę, był w związku z jej starszą siostrą. Co ciekawe, między nimi było aż 7 lat różnicy. Jednak to nie przeszkadzało im w spotkaniach. Sarah Parker zachowywała się jednak tak, jakby ten związek służył jej jedynie w zdobywaniu rozgłosu. Kobieta systematycznie spotykała się bowiem z dziennikarzami, którym opowiadała o relacji, jaka łączy ją z następcą tronu. Oprócz tego Sarah Parker wspominała także byłych chłopaków. Starsza siostra księżnej Diany zdecydowała się nawet wyjawić, że cierpi na anoreksję oraz jest uzależniona od alkoholu! Jednak to nie te wyznania przelały czarę goryczy. Księcia Karola zabolało coś całkiem innego...

Zobacz także: Seks z Karolem, próby samobójcze... Co zawierają taśmy księżnej Diany, o których mówi cała Anglia?