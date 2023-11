Reklama

Nie jest tajemnicą, że małżeństwo księcia Karola i księżnej Diany nie było usłane różami. Choć na początku ich znajomości wydawało się, że połączyła ich wielka miłość, później ta relacja zamieniła się w piekło. Książę Karol ponoć zdradzał swoją żonę. Ta zaś popadła w bulimię, depresję i dokonywała samookaleczenia - również na oczach męża. Podobno książę Karol wydawał też specjalne nakazy księżnej Dianie. Jeden z nich wprawił nas w osłupienie!

Podobno książę Karol miał ogromne kompleksy z powodu swojego wzrostu. Pogłębiły się one, gdy zaczął spotykać się z księżną Dianą. Lady Di była niemal jego wzrostu. Dlatego - jak donosi "The Sun" - Karol zarządził, że Diana podczas robienia im zdjęć nie może stać wyprostowana. Księżna miała się garbić lub pochylać, ewentualnie stawać na niższym stopniu schodów. Wszystko po to, aby książę Karol wydawał się być od niej wyższy i bardziej postawny.

Rozumiemy, że o szpilek też nie mogło być mowy... Wytrzymałybyście z takim facetem?

Książę Karol i księżna Diana nie tworzyli udanego związku

Karol bał się, że ktoś pomyśli, że jest niższy od Diany