Do sytuacji doszło w czasie promocji książki kucharskiej wydawanej przez Hubb Community Kitchen. W czasie spotkania, które odbywało się na świeżym powietrzu, nagle zaczął wiać wiatr, który zniszczył fryzurę Meghan. Na szczęście na posterunku był książę Harry!

Książę Harry uratował fryzurę Meghan Markle

Podczas kiedy Meghan Markle z zaangażowaniem oddawała się obowiązkom księżnej, niespodziewanie wiatr zaczął rozwiewać jej włosy. Tuż za nią stał książę Harry, który z czułością wygładził fryzurę żony. Małżonkowie wymienili szybkie, porozumiewawcze spojrzenia, a następnie Meghan wróciła do prowadzenia rozmowy z uczestniczkami spotkania. To już kolejna sytuacja, w której książęca para z Sussex zignorowała królewski protokół. Przypomnijmy, że członkowie brytyjskiej monarchii nie mogą publicznie okazywać sobie uczuć czy wymieniać czułych gestów. Meghan i Harry najwyraźniej mają za nic te zasady albo... po prostu są w sobie szaleńczo zakochani, przez co od czasu do czasu zwyczajnie się zapominają. ;)

Zobaczcie urocze wideo! Love is in the air! ;)

