Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego odbył się w maju i przyciągnął miliony ludzi przed telewizory. Tysiące osób zjawiło się w okolicach zamku Windsor, gdzie odbywała się uroczystość. Od tamtego momentu Harry i Meghan są parą, o której mówi i pisze się codziennie. Nawet księżna Kate nie budziła tak dużego zainteresowania mediów po ślubie z następcą brytyjskiego tronu, księciem Williamem, co teraz Meghan.

Po ślubie pary w mediach pojawiło się mnóstwo zdjęć z ceremonii. Próżno szukać jednak w sieci fotografii z Frogmore House ( posiadłości księcia Karola), w której odbyło się wesele pary. Choć w imprezie uczestniczyły setki gości, nikt nie sprzedał do mediów zdjęć. Teraz jednak mamy okazję po raz pierwszy zobaczyć, jak wyglądało wesele pary. Dziś na profilu Kensington Palace na Instgaramie zostały opublikowane świąteczne kartki rodziny królewskiej. Mamy do wyboru trzy fotografie - księcia Karola i jego żony Camilli siedzących na ławce, Williama i Kate z dziećmi w parku oraz Harry'ego i Meghan oglądających pokaz fajerwerków podczas wesela. To bardzo romantyczne zdjęcie i nie zdziwi nas, jeśli miliony Brytyjczyków wybiorą kartkę świąteczną właśnie z Harrym i Meghan. Zobaczcie to zdjęcie!

Pierwsze zdjęcie z wesela Meghan i Harry'ego

Instagram

Meghan i Harry w drodze na wesele: