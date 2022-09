Książę Andrzej zaatakowany podczas marszu za trumną Elżbiety II. WIDEO

Trumna z ciałem królowej Elżbiety została przetransportowana do Edynburga, gdzie przez najbliższe dwa dni została umieszczona w katedrze św. Idziego. Dzieci Elżbiety II odprowadzały trumnę podczas uroczystego marszu. W trakcie jego trwania kamery sfilmowały młodego mężczyznę, który zaatakował księcia Andrzeja słowami:

Atakujący został obalony na ziemię przez obecnego na miejscu innego uczestnika oraz policjanta.

Trwają uroczystości przed pogrzebem Elżbiety II. Aktualnie trumna z ciałem Elżbiety II została przetransportowana z zamku Balmoral do katedry św. Idziego w Edynburgu, gdzie będzie znajdowała się przez najbliższe dwa dni. Przy trumnie królowej czuwają wszystkie jej dzieci. Król Karol III, książę Andrzej, księżniczka Anna i książę Edward maszerowali za trumną Elżbiety II, która była odprowadzana do katedry. Podczas żałobnego marszu jeden ze zgromadzonych gapiów zaatakował księcia Andrzeja:

Gdy zhańbiony książę Yorku przechodził za karawanem matki, jego atakujący został unieruchomiony przez policjanta i jeszcze jedną osobę. Jak donosi "Daily Mail" wywiązała się bójka, podczas której mężczyzna krzyczał: "Nie zrobiłem nic złego!", a zgromadzeni skandowali "Boże, chroń króla". Przedstawiciel Police Scotland poinformował, że 22-letni mężczyzna został aresztowany "w związku z naruszeniem pokoju na Royal Mile".

Książę Andrzej został wycofany z życia publicznego po tym, jak na jaw wyszła jego rola w związku ze skandalem z Jeffrey'em Epsteinem. Jedna z ofiar oskarżyła go o zmuszanie jej do czynności seksualnych, gdy miała 17 lat. Internauci są wściekli, ale zdania na temat zachowania mężczyzny, który w tłumie zaatakował księcia Andrzeja podczas jego marszu za trumną królowej Elżbiety II były podzielone:

- Zrozumiałe, ale to nie czas na to;

- To musiało zostać powiedziane, ale to nie jest czas na to;

- A kiedy będzie odpowiedni czas? Może zapytajmy jego ofiary, kiedy będzie dobry czas;

- Jego przestępstwo nie powinno być chowane pod dywan tylko dlatego, że jest w żałobie;

- Ciekawe, co król zrobi ze swoim bratem Andrzejem.