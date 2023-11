Krzysztof Piątek ma za sobą udany sezon, jak i cały rok! Polski piłkarz został jednym z najlepszych zawodników AC Milan, a o jego spektakularnych golach mówił cały piłkarski świat. Teraz przyszedł czas na zasłużony urlop. Gdzie wypoczywa piłkarz?

Wakacje Krzysztofa Piątka. Gdzie piłkarz zabrał żonę?

To był przełomowy rok dla Krzysztofa Piątka. Polski piłkarz przeszedł do AC Milan, co wiązało się z przeprowadzką do Mediolanu. Do tego zadebiutował w reprezentacji Polski, a podczas eliminacji do Euro zdobył dla kadry kilka cennych bramek, dzięki czemu stał się jednym z najważniejszych piłkarzy w kadrze Jerzego Brzęczka. To jednak nie jedyna rewolucja w jego życiu! 1 czerwca piłkarz wziął ślub ze swoją partnerką, Pauliną. Ceremonia miała miejsce na Zamku Joannitów w Łagowie, niedaleko Świebodzina. Na weselu pojawiło się ok. 70 osób. Krzysztof chciał wziąć ślub w tajemnicy przed mediami, dlatego fotkę z uroczystości pokazał dopiero dzień po weselu. Teraz Krzysztof zabrał swoją żonę w podróż poślubną na Bahamy. Okazuje się, że para odwiedziła słynną Plażę Świń, a zdjęciami z wycieczki pochwaliła się na Instagramie.

Krzysztof Piątek z żoną Pauliną pokazali zdjęcia z podróży poślubnej.

Instagram

Para najpierw wypoczywała w Nowym Jorku, a teraz pojechała na Bahamy

Instagram

Paulina pokazała piękne fotki z wyjazdu