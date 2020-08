Krzysztof Jackowski w najnowszej wizji mówi o zamachu! „Świat do czegoś się szykuje”

Krzysztof Jackowski mówi o zamachu. W swoim najnowszym wideo, zamieszczonym na kanale YouTube w sobotni wieczór, opowiedział o analizie i wizjach dotyczących ostatnich wydarzeń i tego, co czeka świat w najbliższej przyszłości. Jego słowa nie napawają optymizmem.

Zobaczcie, co mówi bodaj najsłynniejszy polski jasnowidz.

Krzysztof Jackowski o trzech prowokacjach

Krzysztof Jackowski opowiedział o swoich przemyśleniach na temat potężnego wybuchu, który zrównał z ziemią sporą część Bejrutu. W wyniku eksplozji zginęło ponad 150 osób, a ok. 5 tysięcy zostało rannych. Choć większość źródeł twierdzi, że wybuch w stolicy Libanu był wynikiem zaniedbań i wypadku podczas prac w porcie, gdzie przechowywano ogromną ilość niebezpiecznych chemikaliów, inne nie wykluczają zamachu. Do tej wersji skłania się też jasnowidz z Człuchowa. Co więcej, jego zdaniem, jest to pierwsza z serii prowokacji, które czekają świat.

Ja uznaję to jako zamach, to na pewno była prowokacja. Będzie jeszcze jedna próba, wydaje mi się, że jeszcze w tym miesiącu. Wcale nie musi ona być w Libanie - mówi.

Jak ma wyglądać?

Druga prowokacja powinna być szybko. Kojarzy mi się słowo śluza. Chodzi o wodę. Statki, śluza… Dwa statki obok siebie i jeden oddalony trochę. To będzie druga prowokacja, która też nie zostanie podjęta, ale będzie o to pewna awantura - zapowiada jasnowidz.

Jak mówi, dopiero trzecia próba, trzecia prowokacja wzbudzi odwet militarny.

Za trzecim razem będzie rękawica podjęta - zapowiada.

Myślicie, że coś jest na rzeczy? Wierzycie w wizje Jackowskiego?