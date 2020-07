Krzysztof Jackowski miał nagłą wizję! Przekazał przerażające informacje! "Od Polski będzie zależało coś bardzo ważnego"

Krzysztof Jackowski miał nagłą wizję i chociaż aktualnie nie przebywa w swoim domu, to nie chciał zwlekać z tymi informacjami ani chwili. Swoją najnowszą audycję nagrał z herbaciarni w Ustce, ponieważ nie chciał niczego przeoczyć. Jasnowidz znów ostrzega przed ogromnym niebezpieczeństwem! Zobaczył coś, co go przeraziło! Jego zdaniem, te działania mogą wydarzyć się już za chwilę. Zobaczcie, co ujrzał w swojej najnowszej wizji Krzysztof Jackowski!

Krzysztof Jackowski miał nagłą wizję! Przekazał przerażające informacje!

Krzysztof Jackowski już od dłuższego czasu przestrzega, że niedługo mogą czekać nas naprawdę trudne czasy. Zdaniem jasnowidza na świecie może zacząć się robić bardzo niebezpiecznie. Jackowski właśnie miał kolejną wizję i chociaż aktualnie przebywa z żoną w Ustce, postanowił nie zwlekać i ostrzec swoich słuchaczy.

Dzisiaj nie jestem u siebie i prawdę mówiąc nie chciałem robić audycji. [...] Ale coś dziwnego mi się skojarzyło, a nie chcę nic z tego przeoczyć, bo być może to coś wydarzy się niebawem. Chciałbym się tym z wami podzielić.

Zdaniem jasnowidza już w tej chwili zaczyna się dziać coś poważnego. W swojej wizji zobaczył sabotaż, który może przerodzić się w działania wojenne.

Zaczyna się moim zdaniem coś poważnego dziać w tej chwili już. Kojarzy mi się kolej, tory kolejowe - duży sabotaż kolejowy, albo przy torach, albo związany z jakimś pociągiem, albo z koleją. To nie będzie jakaś katastrofa, to będzie sabotaż, albo to może być wręcz jakieś poważne działanie wojenne. Nie umiejscawiam tego nigdzie, ale sądzę, że nie będzie to w Polsce.

Krzysztof Jackowski odniósł się także do epidemii koronawirusa. Ze słów jasnowidza wynika, że panująca na świecie pandemia to przykrywka, pod którą kryje się coś znacznie gorszego!

Ta sytuacja z koronawirusem... Będzie pomału odsłaniało się na naszych oczach coś, co jest przykryte pod tym koronawirusem. Tu uwaga - rząd Polski może nagle zaskoczyć Europę. Od Polski będzie coś bardzo ważnego zależało. [...] Rząd Polski jest w zmowie ze Stanami Zjednoczonymi. To coś zacznie się odkrywać od Polski, że nawet Europa może mieć do Polski w pewnym sensie pretensje. Też tego nie interpretuje - mówię to tak, jak czuję. Nie ulega dla mnie wątpliwości to, że zaczyna się dziać coś, co koronawirus zacznie odstawiać już na bok. Zaczniemy widzieć, pod tą otoczką koronawirusa to, o czym między innymi ja mówię od kilku lat, a też od początku koronawirusa. To będzie albo atak na kolej, albo sabotaż kolejowy. To co się wydarzy będzie mogło oznaczać rozwój tego i coś groźniejszego. Jeżeli zaczną być niepokoje na świecie, to one mogą zacząć powstawać w trzech punktach świata, albo jedno po drugim, albo w trzech punktach naraz.

Na koniec swojej audycji Jackowski przyznał, że z każdą chwilą będziemy coraz bardziej pewni, że jesteśmy przygotowywani do działań militarnych na świecie. Ma być również wielki pożar dużego miasta! Jasnowidz nie wyjawił jednak dokładnej lokalizacji.

Wielki pożar dużego miasta. Uwaga - sabotaż kolejowy, ale od razu będzie wiadome, że to nie będzie żaden wypadek. To będzie sabotaż, albo to będą wręcz działania militarne i potem wielki pożar miasta. Mam wrażenie, że to wszystko będzie się działo poza Polską, ale to coś, jeżeli się wydarzy, to zobaczymy w decyzjach pewnych państw światowych, w tym też Polski - nerwowość. Będziemy coraz bardziej pewni, że jesteśmy przygotowywani do działań militarnych na świecie.

Miejmy nadzieję, że jednak nie będziemy musieli tego wszystkiego doświadczać. Niemniej jednak każda kolejna wizja Krzysztofa Jackowskiego, jest coraz bardziej przerażająca...

