Reklama

Meghan Markle cały czas boryka się z wieloma problemami. Wszystko przez jej ojca oraz przyrodnie rodzeństwo, którzy robią wszystko, aby zatruć jej życie. Thomas Markle udzielił już kilku wywiadów, w których komentował wybory Meghan Markle. Mężczyzna stwierdził nawet, że księżna Sussex została od niego odseparowana i zastraszona. Oliwy do ognia dolewa także rodzeństwo Meghan. Przede wszystkim siostra, która na Twitterze publikuje szkalujące ją treści. Przyrodni brat również nie odpuszcza. Jeszcze przed ślubem wysłał list do księcia Harry'ego, w którym przestrzegał go przed ślubem z Meghan Markle.

Zobacz także: Potajemne schadzki Meghan Markle! Wiemy, co robiła SAMA w Kanadzie

Jak podaje zagraniczna prasa, Meghan Markle jest coraz bardziej załamana sytuacją z jej rodziną. Okazuje się jednak, że księżna Sussex może liczyć na wsparcie nie tylko swojego męża, ale również... jego babci! Podobno królowa Elżbieta jest całym sercem z Meghan.

- Zaskakujące dla wielu osób jest to, jak bardzo królowa wspiera Meghan w czasie rodzinnych problemów. Meghan jest w trudnym położeniu i królowa Elżbieta doskonale wie, że to jest absolutnie poza jej kontrolą. Ma dla niej dużo współczucia i sympatii w tych okropnych okolicznościach - czytamy w "US Weekly".

Wygląda na to, że Meghan Markle jest naprawdę ulubienicą królowej Elżbiety. Taka "babcia" to skarb :)

POLECAMY: Czarne chmury nad związkiem Meghan i Harry'ego? "Płacze, że została uwięziona"

Meghan Markle i królowa są naprawdę blisko

East News

Reklama

Ojciec Meghan niszczy jej szczęście