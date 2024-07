Mikołaj Krawczyk pojawił się na premierze filmu "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", w którym zagrał epizod. Mikołaj bardzo dobrze prezentował się na premierze, jak zawsze zresztą. Jak się dowiedzieliśmy, rola Mikołaja została trochę okrojona w filmie, a szkoda. Krawczyk zagrał w komedii modela, który bardzo dba o sobie, często bywa na siłowni i bierze udział w kampaniach reklamowych kosmetyków.

Reklama

To było pierwsze wyjście Mikołajka Krawczyka od czasu kiedy mówi się o tym, że on i Agnieszka Włodarczyk się rozstali. Para do tej pory nie wypowiada się na ten temat. Ostatni raz była razem widziana na evencie w Domu Handlowym Klif w listopadzie 2015 roku.

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk na okładce magazynu "Flesz". Dlaczego para się rozstała?

Zobacz także

Mikołaj Krawczyk na premierze "7 rzeczy" dobrze wyglądał?

Mikołaj Krawczyk elegancko, a jednak nadal rockowo na premierze filmowej.

Reklama

Mikołaj Krawczyk pasowałby na modela?