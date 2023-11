Koszula to idealny pomysł na „Powrót do szkoły”. Nieważne czy faktycznie wracasz we wrześniu do szkoły czy te czasy masz już za sobą. Specjalnie dla Was wybraliśmy najciekawsze koszule. Zobacz i wybierz tę, która będzie pasowała do Ciebie.

Koszula wcale nie musi być nudna. W nowych kolekcjach pojawiło się dużo bardzo ciekawych modeli.

Cropp proponuje nam grunge’owy luz, więc koszule w czerwono-czarną kratę to ich propozycja numer jeden. To jednak nie wszystko…

House stawia na minimalizm. W kolekcji pojawiły się jednokolorowe koszule o nowoczesnych krojach.

Mohito jak zawsze pokazało elegancję w bardzo kobiecym wydaniu.

Reserved proponuje cały przekrój modeli – eleganckie, kobiecie, na luzie...

SinSay również przygotował na wrzesień kolekcję koszul. Znajdziesz wśród nich zarówno inspiracje mundurkami szkolnymi, jak i militariami.

