Zofia Zborowska i Andrzej Wrona spodziewają się swojego pierwszego dziecka! Radosną nowiną podzielili się w sieci, jednak nie wszyscy byli zaskoczeni: ❤️❤️❤️Czułam od samego początku!❤️❤️❤️ 😜 - przyznała Agata Rubik, która jest sąsiadką przyszłych rodziców Również internauci zaobserwowali zmiany w zachowaniu Zofii Zborowskiej. A udało jej się ukryć ciążę na zdjęciach? Zobaczcie, jak przyszła mama ukrywała swój ciążowy brzuszek. Zobacz także: Zofia Zborowska i Andrzej Wrona spodziewają się dziecka! Aktorka pokazała duży ciążowy brzuszek Zofia Zborowska jest w ciąży. Tak ukrywała ciążowy brzuszek Jeszcze niedawno Zofia Zborowska przygotowywała w swoim przepięknym domu kącik dziecięcy, ponieważ w odwiedziny przyjeżdżała do niej siostra Hanna Zborowska-Neves z córkami. Teraz będzie szykowała dziecięcy pokoik dla własnego dziecka! W niedzielny wieczór Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poinformowali fanów, że spodziewają się dziecka. Zofia Zborowska po raz pierwszy pokazała również swój ciążowy brzuszek. Przyszła mama wygląda uroczo. Mimo tego, że aktorka i jej ukochany zaskoczyli fanów i znajomych wieścią o powiększającej się rodzinie, to część z nich w ogóle nie była w szoku: - 😂😂😂 też przypuszczałam 😂😂😂 gratulacje!👏👏👏❤️❤️❤️ - napisała Joanna Koroniewska - ❤️❤️❤️Czułam od samego początku!❤️❤️❤️ 😜 - dodała jej sąsiadka Agata Rubik - ja tez się domyślałam ❤️ gratuluje - ja też, szczególnie wtedy jak była Hania z dziewczynkami 😊 - Będzie pisklę! 😍❤️ - Hahaha😂😂😂 gratulacje!!!❤️ jakby to powiedziała moja babcia „a tak coś ostatnio podejrzanie rozpromieniałaś” 🤣❤️ to...