Dyspensa dla wiernych przez koronawirusa. W niedzielę nie musisz iść do kościoła!

W związku z coraz szybciej pogarszającą się sytuacją w związku z koronawirusem w Polsce (Za tydzień będzie już 1000 osób zarażonych?!), episkopat zabrał głos w sprawie udziału w mszach świętych. Z uwagi na zagrożenie zdrowa oraz życia Kościół rekomenduje udzielenia do 29 marca dyspensy osobom w podeszłym wieku, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Co to oznacza w praktyce? Nieobecność na mszy w niedzielę w tym czasie, czyli do 29 marca 2020 roku, nie jest grzechem.

Jeżeli jednak wierni zdecydują się pójść do kościoła na niedzielną mszę, powinni pamiętać o kilku zasadach. Znak pokoju należy przekazywać bez podawania rąk, należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, należy również zrezygnować z napełniania kropielnic wodą święconą. Na kratki konfesjonałów powinny zostać nałożone folie ochronne.

Koronawirus: zamknięte szkoły, teatry, muzea

Przypomnijmy, w środę 11 marca zapadła decyzja o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli na dwa tygodnie. Dodatkowo do tego czasu zamknięte mają być kina, teatry, muzea. Z użytku wyłączone będą także niektóre baseny, hale sportowe i inne obiekty.