To nie koniec jego problemów! Cristiano Ronaldo został ponownie oskarżony o gwałt. Do prawników, którzy zajmują się sprawą Karheyn Mayorge (Cristiano Ronaldo oskarżony o gwałt! "Ona się nie skarżyła, że byłem brutalny!"), która również pozywa Ronaldo, zgłosiła się kolejna pokrzywdzona. Na razie media nie ujawniają, kim jest ofiara. Nie znamy też daty i miejsca zdarzenia, do którego miało dojść z udziałem kobiety i Ronaldo.

– Miałem telefon od kobiety, która twierdzi, że przeżyła z nim bardzo podobną historię – powiedział w rozmowie z „Daily Mail" prawnik Mayorge.

Ronaldo nie skomentował na razie nowych doniesień dotyczących drugiej ofiary.

Karheyn Mayorge - kobieta uważa, że jest ofiarą Ronaldo. Zeznała, że 12 czerwca 2009 roku w Las Vegas została zgwałcona przez Cristiano Ronaldo. 26-latka po dramatycznej nocy z Ronaldo cierpiała na zespół stresu pourazowego i miała podjąć próbę samobójczą! Tak powiedział na konferencji prasowej prawnik Karheyn. Sama Karheyn nie pojawiła się na konferencji ze względu na zły stan zdrowia.

Jak doszło do tej sytuacji? Z relacji Karheyn Mayorge wynika, że kobieta miała zgodzić się tylko na pocałunek z Ronaldo, ale piłkarz miał rzucić się na dziewczynę! "Der Spiegel" podaje, że Portugalczyk zgwałcił kobietę analnie. Mayorge otrzymała 375 tysięcy dolarów za milczenie. Jeśli powyższe oskarżenia się potwierdzą, Ronaldo będzie miał problemy. Ze współpracy z nim chce zrezygnować m.in. firma Nike.

Ronaldo ma kłopoty!

