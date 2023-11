2 z 4

"Kogel Mogel 3": Dlaczego Kasia i Paweł rozwiedli się?

Choć wydawało się, że Kasia i Paweł to doskonale dobrana para, w pewnym momencie w ich małżeństwie pojawił się kryzys. Tak przynajmniej czytamy w książce pt. "Tu jest jakby luksusowo", która opowiada o tym, co działo się u bohaterów między 2. a 3. częścią filmu. Gdy syn Kasi i Pawła miał kilkanaście lat, kobieta dowiedziała się, że jej mąż ją zdradza. Choć początkowo nie chciała w to wierzyć, oczy otworzył jej list, który dostała od anonimowego nadawcy.

„Proszę pani, bardzo panią lubię, jest pani doskonałą nauczycielką. Zasługuje pani na lepszego męża niż ten Zawada Paweł. Moja siostra pracuje w recepcji jednego hotelu pod niemiecką granicą. A kiedyś jak była u mnie na komunii syna, to widziała panią. No i przysłała mi takie zdjęcie. Napisała, że często ich widują. Bardzo mi przykro. Niech pani go kopnie w d… i znajdzie sobie kogoś, kto będzie pani wart. Życzliwa” - napisał anonimowy nadawca.

Do listu dołączone było zdjęcie, na którym Paweł całował... Paulinkę! Tą samą, z którą w 2. części robił biznesy i która omal nie rozbiła małżeństwa docenta Wolańskiego!

Zobacz także: Czy powinnam wybaczyć zdradę? Najpierw trzeba odbudować zaufanie