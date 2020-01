Kinga Rusin z ulubioną torebką gwiazd. Ten model nigdy nie wyjdzie z mody!

Kinga Rusin kolejny raz udowadnia, że stylizacja w jednym kolorze wcale nie musi być nudna. Prezenterka "Dzień Dobry TVN" zaprezentowała się w weekend w czarnym total looku. Gwiazda zdecydowała się na klasyczne połączenie czarnego krótkiego płaszcza ze spodniami w kant - w tym samym kolorze. Całość została uzupełniona czarnymi botkami na wysokiej szpilce i czarną - kultową już - torebką Céline. To model Phantom - w którym zakochały się gwiazdy na całym świecie.

Zobacz także: Pudrowy róż i boho! To najpiękniejsza sukienka Kingi Rusin! Wiemy, gdzie ją kupiła i za ile

Kinga Rusin swoją stylizacją pokazała, że kolor czarny wcale nie jest tak monotonny, jak mogłoby się wydawać. Czerń to zawsze klasa sama w sobie! Zobaczcie poniżej więcej zdjęć jej ostatniej stylizacji. Jesteście na tak? Bo my na pewno!

Zobacz także: Sukienkę Kingi Rusin z Reserved kupicie teraz na wyprzedaży za połowę ceny!

Kinga Rusin udowadnia, że czarny total look nie musi być nudny. Gwiazda wybrała jedną ze swoich ulubionych torebek - to projekt Céline.

East News

Jak oceniacie jej look? My jesteśmy zachwyceni przede wszystkim jej botkami na szpilce - to gorący model - który nie dość, że jest teraz to hitem, to dodatkowo optycznie wysmukla sylwetkę.

Kinga Rusin stawia przede wszystkim na naturalność. Delikatny makijaż - make-up no make-up - to jej znak rozpoznawczy.