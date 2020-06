Klaudia El Dursi podczas weekendu nad morzem musiała odwiedzić szpital. "Mieliśmy dzisiaj nieprzyjemny incydent"

Klaudia El Dursi spędza długi czerwcowy weekend nad polskim morzem. Ale prowadzącej "Hotel Paradise" nie dane było spokojnie rozkoszować się z dziećmi bałtyckimi atrakcjami. Na swoim profilu instagramowym opowiedziała o nieprzyjemnej i potencjalnie bardzo groźnej dla zdrowia przygodzie, która ich spotkała.

Jak wyjaśnia, chodzi o kleszcza. Lekarze już od tygodni ostrzegają, że w niektórych częściach kraju można mówić o prawdziwym wysypie tych przenoszących groźne choroby pajęczaków.

Modelka mówi, że starała się jak mogła, ale mała część kleszcza została w skórze dziecka.

Polecono mi, by udać się do szpitala. Że to trzeba niezwłocznie usunąć. I tak też zrobiliśmy. W szpitalu lekarz odesłał nas z kwitkiem i powiedział, że z takimi rzeczami to do szpitala się nie chodzi i że mam po prostu z tym nic nie robić. Wiecie jak to jest, powiedzieć mamie żeby nic z tym nie robiła - pyta retorycznie gwiazda. - Ale cóż, podobno nie pozostaje nam nic innego jak tylko czekać. I obserwować czy pojawi się rumień.