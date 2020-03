Klaudia El Dursi nago w wannie. Tym odważnym zdjęciem podsumowała pracę na planie "Hotelu Paradise"

Klaudia El Dursi wraca do Polski po kilkumiesięcznym pobycie na Bali. To właśnie tam powstawał program "Hotel Paradise", który cieszy się ogromną sympatią widzów w TVN7. To było dla niej ogromne wyzwanie, ponieważ zadebiutowała w nowej roli i poprowadziła kontrowersyjne reality show. Właśnie kończy się jej rajska przygoda, a nowe doświadczenia podsumowała gorącym zdjęciem z wanny!

Klaudia El Dursi nago w wannie

Klaudia El Dursi nareszcie wraca do Polski! Kilka dni temu modelka przyznała, że data jej powrotu do kraju niestety przesuwa się z powodu panującej pandemii koronawirusa. Po przylocie będzie ją jednak czekała obowiązkowa dwutygodniowa kwarantanna.

Klaudia podsumowała swój pobyt na indonezyjskiej wyspie i doświadczenia, które zdobyła, odważnym zdjęciem w wannie:

Za wspomnienia, za dobro, za piękno, za nieprawdopodobne doświadczenie... Dziękuje Bali! Ale ta przygoda nie miałaby miejsca gdyby nie @tvn.pl @tvn.7 @hotelparadise.tvn7 @goldenmediapolska To Wy we mnie uwierzyliście 🧡 - napisała

Klaudia zadebiutowała w roli prowadzącej programu "Hotel Paradise". Na rajskiej wyspie odnalazła się doskonale, jedyne czego jej brakowało to obecności rodziny: ukochanego męża i dwóch synów. Tęsknota dawała się we znaki, mimo tego, że członkom rodziny udało się na jakiś czas dołączyć do niej na Bali.

