Ostatnio Anna Lewandowska podczas wizyty w DDTVN opowiedziała o tym, jak widzi przyszłość Klary.

Nie mam dla niej "planu by Ann", to będzie "plan by Klara". Będziemy chcieli przedstawić jej duży wachlarz możliwości, może zostanie pianistką, jak to moja mama mówi, może będzie malować, a może będzie sportowcem. Nie będę jej zmuszać do karate, ale oczywiście chętnie jej pokażę- przyznała trenerka.