Kinga Rusin żegna Piotra Woźniaka-Staraka

Nagła śmierć Piotra Woźniaka-Staraka wstrząsnęła jego fanami i przyjaciółmi z show-biznesu. W trakcie poszukiwań na jeziorze Kisajno, gdzie miał miejsce wypadek producenta i męża Agnieszki Woźniak-Starak, wszyscy do końca mieli nadzieję, że ta historia skończy się inaczej. Niestety, po czterech dniach gorączkowych poszukiwań piątego odnaleziono ciało Piotra, o czym poinformował wiceszef MSWiA. Od tego momentu znani z show-biznesu żegnają producenta i przyjaciela w poruszających słowach na swoich profilach na Instagamie. Teraz do tego grona dołączyła również Kinga Rusin.

Kinga Rusin opublikowała na Instagramie zdjęcie producenta i dodała krótki, ale bardzo wzruszający post, w odnosząc się do tragedii, która rozgrała się na jeziorze Kisajno 18 sierpnia.

Internauci, którzy skomentowali post Kingi Rusin, również nie mogą pogodzić się z tą tragedią.

straszna tragedia, jescze bardziej uświadamia ze bliska osoba może wyjść z domu i już nigdy jej nie zobaczymy...

To jest straszne, jakie to nasze życie jest kruche, nieprzywidywalne. To jest ten moment, w którym powinniśmy się zatrzymać, odetchnąć, przytulić najbliższych i podziękować, że możemy spędzić z nimi jeszcze jeden dzień. Współczuję rodzinie.

Każde takie zdarzenie skłania mnie do zatrzymania się co jest ważne w życiu by cieszyć się każda chwila pzerzyta bycie wdzięcznym za tu i teraz . Przykro to ???? - piszą internauci.