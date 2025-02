Kinga Rusin to osoba, która wielokrotnie zaskakiwała Polaków swoimi działaniami na rzecz społeczeństwa. Ostatnio znów znalazła się w centrum uwagi, tym razem za sprawą zdjęć topless, które opublikowała po 33. finale WOŚP. Za pomocą tego gestu chciała zwrócić uwagę na znaczenie wsparcia dla organizacji charytatywnych i zdrowia dzieci.

Niespodziewany wpis Kingi Rusin na temat jej zdjęć topless zaskarbił uwagę fanów i mediów. Choć dla niektórych decyzja ta mogła wydawać się kontrowersyjna, dla wielu była to tylko kolejna odsłona jej trwałego zaangażowania w ważne sprawy społeczne. A co ciekawe, w ślad za tym ruchem poszły nowe doniesienia, które zdecydowanie zasługują na uwagę.

4 lutego Kinga Rusin dotrzymała słowa, które wcześniej publicznie zadeklarowała. Zdecydowała się opublikować zdjęcia topless po osiągnięciu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy rekordu zbiórki, co wzbudziło lawinę komentarzy. Jej followersi na Instagramie byli zaskoczeni i jednocześnie zachwyceni, jako że zdjęcie szybko zyskało popularność.

"Chyba z radości opublikuję zdjęcia topless, jeśli dziś zbierzemy na WOŚP więcej niż w zeszłym roku! Idźmy na całość! Zdrowie dzieci jest warte wszystkich szaleństw i wariactw!" - pisała Rusin, podkreślając, jak ważne jest dla niej wsparcie dla fundacji WOŚP. Gdy Orkiestra pobiła rekord 178 milionów złotych, nie czekała długo. Spełniła obietnicę i opublikowała zdjęcia, na których pozuje bez części garderoby:

Sesję topless obiecałam w uniesieniu, gdy szliśmy na rekord w dniu finału WOŚP. Ale słowo się rzekło… Niektórzy co prawda pisali wczoraj w wiadomościach, że liczą na występ w stylu Bianki Censori, ale postanowiłam zachować maksymalną skromność. Co ciekawe, bardzo dbał o to mój fotograf… . Mógł być nim oczywiście tylko… Marek, który jednak, jak zauważyłam, świetnie się przy tym bawił

- napisała Rusin.