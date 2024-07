Kinga Rusin wystąpi na nowej okładce "Be Active" - magazynu Ewy Chodakowskiej! To dość duże zaskoczenie, ale patrząc na zdjęcie trenerki i dziennikarki, nie mamy wątpliwości, że sport to kolejna pasja Kingi Rusin. Od wielu, wielu lat gwiazda TVN jeździ konno i jest wierna tej dyscyplinie. W wywiadach jednak wielokrotnie podkreślała, że uwielbia aktywnie spędzać wolny czas.

Kinga Rusin pokazała umięśnione ciało. Będzie na okładce Be Active

Poza tym Kinga Rusin bardzo dba o to, co je. Zazwyczaj wybiera zdrowe, pełnowartościowe posiłki. Poza tym wybiera też dobre, ekologiczne kosmetyki, które sama produkuje. We wtorek odbyła się sesja zdjęciowa do miesięcznika, a na swoim Snapchacie Ewa Chodakowska wyznała, że to właśnie dziennikarka będzie gwiazdą nowej okładki pisma.

I nie ma się co dziwić! Brzuch Kingi Rusin jest godny pozazdroszczenia, a o miano najlepiej wyrzeźbionego mogłaby powalczyć z samą Ewą Chodakowską. Gwiazda wygląda bardzo fit i z pewnością będzie inspiracją dla czytelniczek "Be Active"!

Kinga Rusin chwali się brzuchem

Dziennikarka pojawi się na okładce "Be Active"