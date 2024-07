1 z 7

Kinga Rusin na wakacjach

Kinga Rusin jest na wakacjach. Prezenterka "Dzień dobry TVN" wybrała się w podróż, której głównym cele jest realizowanie wielkiej pasji Kingi, czyli... kitesurfingu! Gwiazda TVN uwielbia różnorodną aktywność fizyczną, lecz kitesurfing jest jej ulubioną. Dziennikarka sprytnie wybrała się na tzw. "kajty" jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, dzięki czemu cieszy się niemal pustymi plażami. Niestety Kinga Rusin nie zdradziła, gdzie przebywa, lecz pejzaże wskazują na to, że nie jest to polskie wybrzeże. Kinga świetnie się bawi. Jedyne na co może narzekać to... zimna woda w morzu!

Słońce, wiatr i woda. Jeżeli myślicie że uśmiech na moich ustach to czysta radość to się mylicie. To raczej skurcz spowodowany temperaturą wody - napisała dziennikarka na swoim profilu.

Jednak to nie sportowe wyczyny Kingi Rusin przykuły naszą uwagę (choć trzeba przyznać, że są imponujące!), lecz... doskonała figura gwiazdy! W opiętej piance jej sylwetka prezentuje się... ach! Sami zobaczcie jak W NASZEJ GALERII!

