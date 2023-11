Kinga Korta urodziła! Na Instgaramie 50-letniej gwiazdy TVN, znanej z show "Żony Hollywood" pojawił się wpis, w którym celebrytka informuje, że jej synek przyszedł na świat w tym tygodniu. Wraz z mężem są przeszczęśliwi:

Synek Kingi Korty otrzymał imię Grayson, na drugie ma Alexander:

Nie będzie to polskie imię, Alexander to będzie drugie imię. Pierwsze imię będzie Grayson. To był pomysł mojego męża, nie było żadnych nieporozumień, decycja została podjęta bardzo szybko - przyznała Kinga Korta.