Kim Kardashian lubi szokować i zaskakiwać. Niedawno zrobiła swoim fanom niespodziankę i obcięła swoje długi, ciemne włosy do ramion. Efektem pochwaliła się na Instagramie. Zobacz: Kim Kardashian ścięła włosy! Zaskoczyła krótką fryzurą

Aktualnie celebrytka wraz z rodziną przebywa w Paryżu, gdzie odbywa się Tydzień Mody, a najwięksi projektanci przedstawiają swoje kolekcje. Nie mogło jej tam oczywiście zabraknąć ze względu na wielką miłość do mody. Jak zawsze Kim zwróciła na siebie uwagę. Tym razem nie była to kusa i uwydatniająca wdzięki sukienka, a fryzura. Po ciemnych włosach nie ma śladu, a gwiazda w obecnej chwili jest blondynką. Musimy przyznać, że to ciekawy eksperyment, ale zdecydowanie wolimy Kardashiankę w naturalnym wydaniu.

Jak Wam się podoba?

