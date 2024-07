Końcówki 2011 roku na pewno nie będą mile wspominać gwiazda muzyki pop Katy Perry oraz brytyjski komik Russell Brand. W przededniu imprezy sylwestrowej para podjęła decyzję o rozwodzie. Ich związek przetrwał niespełna piętnaście miesięcy.



O kryzysie w małżeństwie mówiło się od dłuższego czasu. Perry stanowczo temu zaprzeczała, ale media na Wyspach Brytyjskich co kilka dni informowały, że koniec związku jest bliski. Ostatecznie sprawę przesądziła wielka kłótnia przed Świętami Bożego Narodzenia.



- Mieli spędzić ten czas razem z matką Russella na Wyspach. Ostatecznie jednak Katy poleciała na Hawaje do swoich przyjaciół. Ich rozstanie nie było miłe. Padło wiele bardzo przykrych słów. Po tym wszystkim zdecydowali, że dalsze bycie ze sobą nie ma sensu i może tylko pogorszyć sytuację - podaje źródło portalu TMZ.



Russell skomentował sytuację lakonicznie podkreślając, że ma nadzieję, że będą jeszcze z Katy przyjaciółmi i podkreślił miłość do piosenkarki. Perry jak dotąd nie wydała żadnego komentarza.

ac