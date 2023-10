Katarzyna Skrzynecka już od jakiegoś czasu jest typowana jako idealna kandydatka do roli Beaty Kozidrak w filmie o jej życiu. Jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie ukrywa, że prywatnie zna gwiazdę i bardzo się lubią, a czy zdecydowałaby się przyjąć taką propozycję? Aktorka nie ukrywa, że ma idealną kandydatkę do tej roli...

Katarzyna Skrzynecka jest jedną z gwiazd, która nie może narzekać na brak propozycji filmowych. Aktorka zagrała w kultowych komediach "Kogel-Mogel", a ostatnio zachwyciła na premierze filmu "8 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Już od dawna fani gwiazdy sugerują, że Katarzyna Skrzynecka idealnie sprawdziłaby się w roli Beaty Kozidrak. A co sama gwiazda sądzi na ten temat? Okazuje się, że ma zupełnie inne zdanie:

Z tego, co wiem to mówią o tym tylko internauci i dziennikarze. Ja uważam, że jeśli powstanie fantastyczny film o gwieździe, która jest u szczytu swojej kariery i może sama zagrać własną rolę i zrobić świetny film biograficzny o swojej pracy i życiu to powinna być to Beata Kozidrak.