Katarzyna Skrzynecka z mężem, Alikią i "drugą córką" na teatralnej premierze! Przyćmiły inne gwiazdy?

Katarzyna Skrzynecka to kobieta z fantazją i dystansem do siebie, co często udowadnia. Dziś znowu zadziwiła swoich fanów. W jaki sposób? Artystka sprawiła sobie buty, ale nie takie zwyczajne. To lateksowe szpilki z długimi cholewami z kryształkami Swarovskiego! Skrzynecka uzasadniła też, do czego te szpilki są jej potrzebne. Po to, aby być tancerką Go-Go ! :) Mistrz Kamiński - a wręcz Arcymistrz szewskiego rzemiosła osobiście stworzył TAAAKIE BUTY !!! ☺ Uszyte na miarę specjalnie dla mnie z lakierowanej skóry, na nie botycznych szpilkach zdobionych kryształami Swarowskiego ☺ do spektaklu "Między Łóżkami" w Teatrze CAPITOL. Buty do zadań specjalnych ☺ czyli do roli SANDY, tancerki Go-Go ☺ Warto będzie przyjść do teatru! Nie, nie na aktorów ... NA TE BUTY !!! ☺ ☺ ☺ Premiera 07 września - napisała na swoim Facebooku Kasia Skrzynecka Jak wyglądają buty w "pracy", czyli w spektaklu "Między łóżkami" pokazywaliśmy w naszej galerii: Skrzynecka i Ankudowicz w łóżku. Zobaczcie z kim! GALERIA Ale teraz zobaczcie je w odpowiednim zbliżeniu. Seksowne? Posted by Kasia Skrzynecka on 29 sierpnia 2015