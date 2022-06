Katarzyna Cichopek na okładce "Party"! Dlaczego milczy w sprawie rozwodu z Marcinem Hakielem?

Johnny Depp został oskarżony przez swoją żonę Amber Heard o pobicie. Piękna aktorka złożyła już pozew o rozwód, a nawet wywalczyła w sądzie zakaz zbliżania się aktora do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów. Sam aktor nie skomentował całej sprawy, tylko jego rzecznik wydał oświadczenie, w którym napisał: Z uwagi na krótkotrwałość małżeństwa oraz śmierć matki, Johnny nie będzie komentował żadnych oburzających i fałszywych doniesień na temat jego prywatnego życia. Ma jedynie nadzieję na szybkie sfinalizowanie rozwodu. Teraz w dyskusję włączyła się była partnera aktora Vanessą Paradis, z którą Johnny Depp ma dwójkę dzieci. Jej list opublikował serwis TMZ, który jako pierwszy pokazał zdjęcia pobitej Amber Heard . Vanessa Paradis broni Deppa. Aktor nie pobił Amber Heard? Johnny Depp jest ojcem moich dzieci, to wrażliwy, kochany i kochający człowiek. Uważam, że ostatnie zarzuty, które padły pod jego adresem, są oburzające. Przez wszystkie nasze wspólne lata, nigdy nie podniósł na mnie ręki. To, co o nim teraz słyszę, zupełnie nie pasuje do człowieka, z którym spędziłam tyle wspaniałych lat - napisała Vanessą Paradis. Gwiazda sugeruje, że oskarżenia Amber są nieprawdziwe, a jej były to dobry człowiek, który nigdy nie był wobec niej i dzieci agresywny. Jej słowa potwierdza również pierwsza żona aktora Lori Anne Allison, która wyznała, że Depp nigdy jej nie uderzył, a nawet na nią nie krzyczał. Innego zdania jest Amber, która w sądzie wyznała, że jej mąż tydzień temu uderzył ją telefonem komórkowym. Dopiero po kilku dniach od incydentu zdecydowała się oskarżyć go publicznie o przemoc i jako dowód na jego agresywność pokazała zdjęcia twarzy po rzekomym pobiciu. Chwycił komórkę jak miotacz w baseballu i rzucił we mnie uderzając mnie z wielką siłą w policzek...